"Não pretendo reunir-me". Biden exclui discutir soberania da Ucrânia com Putin

"Não pretendo reunir-me com ele. Mas se, por exemplo, me dissesse: Quero falar sobre Griner, encontrar-me-ia com ele. O que quero dizer é que depende", contrapôs Biden em entrevista à estação televisiva norte-americana CNN.Brittney Griner foi condenada em agosto, na Rússia, a nove anos de prisão por tráfico de droga. A basquetebolista norte-americana foi detida A 17 de fevereiro num aeroporto em Moscovo, após terem sido encontrados, de acordo com as autoridades russas, óleos canabinoides, vaporizadores e outros produtos na sua bagagem.



O presidente dos Estados Unidos insistiu, por outro lado, na resposta negativa a qualquer iniciativa para "negociar seja o que for com a Rússia" sobre "qualquer pretensão" de esta ficar "com parte da Ucrânia".



Horas antes desta entrevista, o ministro russo dos Negócios Estrangeiros havia dito que o Kremlin estaria aberto "a estudar" a realização de um encontro bilateral entre Vladimir Putin e Joe Biden, à margem da cimeira do G20.

Serguei Lavrov enfatizou, todavia, que não chegou a Moscovo, até ao momento, qualquer proposta oficial: "Dissemos repetidamente que nunca recusamos encontros. Se houver uma proposta, iremos ponderá-la".

A reunião anual do grupo das 20 maiores economias do mundo realiza-se nos dias 15 e 16 de novembro na Indonésia.Putin, "um agente racional"

Biden disse ainda ver Putin como "um agente racional que cometeu um erro significativo de cálculo" ao dar a ordem para a invasão da Ucrânia. Isto porque teria considerado que "seria recebido de braços abertos".

Dias depois de ter advertido para o risco de um "apocalipse", o presidente norte-americano afirmou desta feita não acreditar que a Rússia venha a empregar armamento nuclear tático em território ucraniano. Ainda assim, considerou irresponsável as ameaças do presidente russo, que podem desembocar em "erros catastróficos".

Joe Biden não quis aclarar, contudo, o tipo de resposta que a sua Administração estaria preparada para pôr em prático, caso viesse a verificar-se uma escalada nuclear.

"Acredito que posso vencer Trump"

Na mesma entrevista, Biden quis mostrar-se convicto de que pode voltar a bater o antecessor, Donald Trump, numa futura eleição presidencial. Mas reiterou que ainda não tomou uma decisão final sobre a recandidatura em 2024.



"Acredito que posso vencer Donald Trump novamente", sustentou o presidente democrata, para acrescentar que, após as eleições intercalares para o Congresso, em novembro, vai entrar "num processo de tomada de decisão" face a 2024.



Questionado sobre a idade - prepara-se para completar 80 anos -, Joe Biden frisou que "a questão" é saber se está apto a "fazer o trabalho".



"Acredito que consigo fazer o trabalho", retorquiu.



"Diga-me um presidente, na história recente, que fez tanto quanto eu fiz nos primeiros dois anos", prosseguiu Biden.



c/ agências