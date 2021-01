"Não temos comida". Caravana de migrantes a caminho dos EUA barrada na Guatemala

, com quem espera manter “boas relações”, referindo em conferência de imprensa esta segunda-feira ter esperança numa reforma que dê resposta à migração indocumentada para os Estados Unidos e ao caos que provoca.

Obrador deixou ainda críticas aos migrantes que integraram a nova caravana, sublinhando que ninguém devia entrar à força noutros países. Desde 2018, pelo menos 12 caravanas de migrantes tentaram, quase sempre sem êxito, chegar à fronteira entre o México e os Estados Unidos.







Em plena transição de poder, Washington ainda não reagiu ao que pode desencadear uma nova leva de sérios problemas fronteiriços, caso a Guatemala e o México deixem passar os migrantes, num convite a novas marchas.







O Presidente cessante dos EUA, Donald Trump, adotou face à migração forçada uma estratégia oposta à do seu antecessor, Barack Obama, reforçando o muro erguido ao longo da fronteira com o México e determinando a detenção das pessoas ilegais em centros, incluindo crianças. Joe Biden, ex-vice-Presidente de Obama, prometeu durante a campanha e por "questões morais", " reverter as políticas mal orientadas " de Trump.

Face a uma nova fuga dos seus cidadãos, o governo hondurenho referiu em comunicado que “somente unidos como região, podemos continuar a trabalhar para enfrentar a migração irregular" e apontou o dedo ao “crime organizado que lida com tráfico de pessoas”.





Tegucigalpa pediu ainda ao executivo da Guatemala "que investigue e esclareça as ações das forças de segurança”, ao barrarem o caminho a milhares de pessoas que entraram a pé este fim de semana no país irregularmente.



Confrontos



Os primeiros pequenos grupos de hondurenhos passaram sexta-feira em Florido a fronteira com a Guatemala, mas sábado a marcha já contava com um total estimado de 9.000 migrantes, divididos em três grupos de 3.000. Devido à presença de mulheres e de crianças, as primeiras ordens guatemaltecas foram de os deixar passar, apesar da falta de controlo sanitário em plena pandemia.

Domingo, as autoridades do departamento de Chiquimula, a 200 quilómetros da Cidade da Guatemala, resolveram intervir para deter o avanço de 6.000 pessoas. Polícias e militares formaram uma barreira de filas cerradas atravessadas na estrada e usaram gás lacrimogéneo contra parte da caravana, tendo-seguatemaltecas.

Quase 1.570 pessoas foram mandadas de volta para as Honduras e uma centena foi forçada a regressar a El Salvador. Houve quem fugisse às malhas da operação policial, quem não conseguiu passou a noite ao relento, à beira da estrada de Vado Hondo, perante a barreira militar.





“Não temos água nem comida, há milhares de crianças, mulheres grávidas, bebés, e não querem deixar-nos passar”, resumiu Pedro a um repórter da Reuters no local. “. Só temos água e algumas bolachas”, queixou-se uma mulher que viaja com o filho de 15 anos, a filha de nove e uma sobrinha de quatro.

Um perigo chamado SARS-CoV-2

A Reuters reportou mais de duas mil pessoas retidas na estrada dia 18 de janeiro, no quilómetro 177 e a 55 quilómetros da fronteira. Um grupo foi para o centro da vila, em busca de refúgio, de alimentos e de uma solução. Outros aceitaram arrepiar caminho para serem testados à Covid-19 e talvez obter assim autorização para seguir viagem.Todos foram transferidos para centros de tratamento específicos onde ficarão de quarentena antes de serem repatriados, informou o Ministério da Saúde da Guatemala.para se espalhar pelas colinas em volta de Vado Hondo, a caminho da fronteira da Guatemala com o México.A ponte de Motagua, à entrada de Zacapa, foi cortada por 400 militares e 200 polícias que permanecem na estrada para barrar a caravana. No quilómetro 137, em Rio Hondo, outro contingente impediu o avanço de outro grande grupo migrante.exercida pelos militares e pela polícia contra os migrantes. Jordán Rodas Andrade, presidente da instituição, disse estar “alarmado e preocupado”.E lembrou que o Código de Migração estabelece que “o Estado da Guatemala reconhece o direito de toda a pessoa a emigrar ou imigrar, pelo que o migrante pode entrar, permanecer, transitar, sair e regressar ao território nacional, conforme a legislação nacional”.

Unir "a região"

Os migrantes hondurenhos e salvadorenhos fogem geralmente da pobreza, do desemprego, da violência e da falta de proteção nos seus países. Condições de vida difíceis, recentemente agravadas por dois furacões, em novembro passado, e pela pandemia. O seu destino é a fronteira dos Estados Unidos e alimenta-os a esperança de portas abertas sob um novo Presidente.

Para as autoridades da Guatemala e do México, a caravana de migrantes representa vários perigos e estão a ser tomadas providencias musculadas. “Estamos a falar de segurança nacional", explicou o diretor do Instituto Guatemalteco para as Migrações, Guillermo Díaz.







O exército da Guatemala reforçou os seus contingentes em sete departamentos com mais de 5.000 soldados e conta com o apoio de milhares de agentes da Polícia Nacional Civil para impedir o avanço da caravana.

, sobretudo na área após Tecun Uman. “Para já está tudo calmo por aqui”, referiu um guarda fronteiriço mexicano, sob anonimato. “Espero que a Guatemala os contenha”, acrescentou à agência Reuters.