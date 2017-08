"Não tenho medo", gritou multidão na Praça da Catalunha

Foto: Sergio Perez - Reuters

O minuto de silêncio transformou-se no fim num longo aplauso, pontuado por gritos de "não tenho medo", em catalão.



A cerimónia iniciou-se às 12:00 locais (11:00 em Lisboa), na Praça da Catalunha, no centro da capital catalã, perto do local onde naquinta-feira um ataque terrorista fez 13 mortos e uma centena de feridos.



Participaram também diferentes líderes políticos espanhóis, entre os quais o do PSOE, Pedro Sánchez, do Podemos, Pablo Iglesias, e do Ciudadanos, Albert Rivera.