"Não tivemos nada a ver com isto". Biden recusa envolvimento dos EUA e aliados na rebelião do grupo Wagner

"Não estivemos envolvidos, não tivemos nada a ver com isto. Isto fez parte de uma luta no seio do sistema russo", afirmou o presidente norte-americano no primeiro comentário sobre a breve rebelião de sábado em território russo.







Joe Biden afirmou ainda que pediu à sua equipa de segurança nacional para ser atualizado "hora a hora" sobre a situação e para estar preparada para vários cenários.







"Ainda é demasiado cedo para chegarmos a uma conclusão definitiva sobre o que isto vai dar", considerou.







O presidente norte-americano adiantou também que conversou com vários aliados por videoconferência para garantir que todos estavam na mesma página e coordenados na sua resposta à situação.







"Tivemos de garantir que não dávamos qualquer desculpa a Putin - e sublinho, qualquer desculpa - para imputar culpas ao Ocidente ou à NATO", reiterou Joe Biden.





Biden adiantou também que conversou no domingo com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. "Vamos manter-nos em contacto, retomando-o talvez ao final do dia de hoje ou ao início da manhã, a garantir que nos mantemos sintonizados", informou.





"Disse-lhe que aconteça o que acontecer na Rússia - e repito, aconteça o que acontecer na Rússia - nós, Estados Unidos, continuaremos a apoiar a defesa da Ucrânia, da sua soberania e integridade territorial", reiterou o presidente norte-americano.







Nos últimos dias, os mercenários do Grupo Wagner realizaram uma rebelião armada que durou menos de 24 horas. A ação, liderada por Evgueni Prigozhin, permitiu aos combatentes conquistar a cidade de Rostov, no sul da Rússia, e avançar até 200 quilómetros de Moscovo.



A rebelião terminou durante a tarde de sábado após o anúncio de um acordo, mediado pelo Presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko. De acordo com o Kremlin, esse entendimento estabelece que Prigozhin irá viver para a Bielorrússia em troca de imunidade.