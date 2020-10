Não utilizar empréstimos europeus é "decisão correta", diz Ricardo Cabral

"É uma decisão correta. Esses empréstimos seriam empréstimos da Comissão Europeia aos Estados Membros e teriam senioridade em relação à dívida soberana, seriam regidos por lei estrangeira - Londres provavelmente não, mas se calhar Frankfurt ou Luxemburgo", disse Ricardo Cabral à Lusa quando questionado sobre a decisão anunciada pelo primeiro-ministro na semana passada.

O professor universitário acrescentou que, no caso de empréstimos da Comissão, seria uma praça estrangeira a mediar a intermediação, "e isso significa que essa dívida seria menos soberana do que uma dívida emitida sob a jurisdição portuguesa, de um soberano português".

Referindo que nenhum dos países mais endividados, como Portugal, Espanha ou Itália, "tem interesse em recorrer aos empréstimos", o economista lembrou que tais contratos seriam sempre acompanhados de "condicionalidades".

"Se nós não cumprirmos uma das condições, a Comissão Europeia pode dizer, por exemplo, que nós estamos em incumprimento das condições do empréstimo e exigir o reembolso de todo o montante em dívida", algo que "o Governo português não seria capaz de fazer, portanto poderia precipitar a entrada em incumprimento da República".

Segundo o professor no Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), de Lisboa, estas são "razões muito fortes para não recorrer a esse empréstimo".

"Claro que Portugal tem empréstimos das instituições europeias, que neste momento são geridos pelo Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE), e esses empréstimos também têm essas características" pelo que não "interessa aumentar a dívida que é sénior à nossa dívida soberana", mas sim "reduzi-la".

Ricardo Cabral crê que o empréstimo "é quase como um segundo resgate" e que, neste momento, não é vantajoso pedi-lo, até do ponto de vista político: "Politicamente, parece-me que é mau pedir empréstimo, porque vem com condições, um pouco como o resgate da `Troika`. Qualquer governante que peça um resgate fica com o ónus desse resgate", disse à Lusa.

O economista comparou ainda as atuais taxas de financiamento de Portugal nos mercados, como soberano, e um eventual recurso aos empréstimos da Comissão Europeia.

"Do ponto de vista pragmático, qual é a diferença? Maturidades mais longas, certo, [mas] as taxas de juro da dívida pública portuguesa estão baixíssimas, portanto a 30 anos o Estado financia-se a uma taxa de 1% ou próxima disso", vincou.

Apesar dos empréstimos europeus "provavelmente" terem "custos mais baixos e maturidades mais longas", o economista defende que "são diferenças muito pequenas em termos de pontos base", pelo que "não é isso que faz a diferença".

Por outro lado, o académico disse esperar que o Governo aumente a dívida pública, "porque vai ter de aumentar o nível de dívida pública para pôr a economia portuguesa a recuperar".

"Eu sinceramente espero que a razão seja que o Governo está a querer evitar o empréstimo pelas razões que eu referi. Não porque não queira aumentar o nível de dívida pública", sublinhou.

No dia 29 de setembro, o primeiro-ministro salientou que Portugal "recorrerá integralmente" aos cerca de 15,3 mil milhões de euros em subvenções que poderá receber do fundo de recuperação europeu, mas adiantou que não utilizará a fatia de empréstimos deste programa.

António Costa falava no encerramento da sessão "Portugal e União Europeia, Programa de Recuperação e Resiliência", na Fundação Champalimaud, em Lisboa, após uma intervenção de fundo proferida pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

"Portugal tem uma dívida pública muito elevada e assume sair desta crise mais forte do ponto de vista social, mas também mais sólido do ponto de vista financeiro. Por isso, a opção que temos é recorreremos integralmente às subvenções e não utilizaremos a parte relativa aos empréstimos enquanto a situação financeira do país não o permitir", frisou o líder do executivo nacional.