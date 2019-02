"Não vamos submeter-nos". Maduro rejeita convocar eleições

Mário Aleixo - RTP04 Fev, 2019, 06:28 / atualizado em 04 Fev, 2019, 08:51 | Mundo

Em declarações ao canal televisivo espanhol La Sexta, Maduro sustentou que "Donald Trump impôs ao Ocidente uma política equivocada” sobre a Venezuela e declarou: “Não vamos submeter-nos”.Portugal deverá reconhecer esta segunda-feira a presidência interina de Juan Guaidó.



Questionado pelo jornalista Jordi Évole sobre se em algum momento pensou em ir-se embora, depois de o presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, se ter autoproclamado, a 23 de janeiro, presidente interino da Venezuela, Maduro respondeu que não tem razões para tal.



“Mas porquê, se o povo me elegeu por seis anos?”, declarou, acrescentando: “Creio que o que é bom para o meu país é que se respeite a Constituição. Eu sou o primeiro a fazê-lo, eu jurei respeitar e fazer respeitar a Constituição e é esse o meu dever”.





Quando o entrevistador lhe perguntou se se sentirá responsável se a crise institucional na Venezuela acabar mal, Maduro assegurou: “Não vai acabar mal”.





“Temos experiência de 20 anos de luta, nós somos realmente uma força popular com carácter histórico, com um projeto e com a liderança do país”, insistiu.





De qualquer forma, o dirigente chavista fez saber que, “para o bem ou para o mal”, assume “toda a responsabilidade”, razão pela qual tenta sempre “agir de boa-fé”.

Guerra civil e violência



Sobre a hipótese de eclodir uma guerra civil na Venezuela, o Presidente do país observou que, “nesta altura, ninguém pode responder com certeza, tudo depende do nível de loucura e de agressividade do império do norte”.





“A opção militar está em cima da mesa de Donald Trump, temos que preparar-nos para defender o direito à paz”, disse.





O jornalista contrapôs que “milhares de venezuelanos inocentes podem acabar pagando com a vida” e Maduro insistiu que isso só acontecerá “se o império norte-americano atacar o país”.

Ultimato da União Europeia



A propósito do prazo de alguns dias estabelecido pela União Europeia (UE) para o Presidente venezuelano convocar eleições no país, Nicolás Maduro disse: “Não aceitamos ultimatos de ninguém”.





“É como se eu dissesse à União Europeia que lhe dou uns dias para reconhecer a República da Catalunha”, declarou.





Além disso, acrescentou, “porque é que a União Europeia há de dizer a um país do mundo que já realizou, no devido momento, as suas eleições presidenciais, que as repita?”.





A mensagem que Maduro deixou à UE sobre o ultimato para convocar novas eleições foi: “Não darei o braço a torcer, não voltem a subestimar a Venezuela”.

Eleições em aberto



Sobre os dados das presidenciais que o Presidente venezuelano ganhou em maio de 2018 - um escrutínio que, aliás, teve o mais elevado nível de abstenção -, o jornalista perguntou-lhe se foram eleições válidas, depois das numerosas análises internacionais que puseram em causa essa validade, e também se não quer convocar outras por medo de as perder.





“Não me nego a convocá-las, há eleições em 2024. Não nos interessa para nada o que a Europa diga da Venezuela, a Europa que se encarregue dos seus problemas, como o desemprego ou a migração”, retorquiu.





Apesar de dados da ONU indicarem que mais de 2,3 milhões de venezuelanos abandonaram o país desde 2015, fugindo à pobreza e à instabilidade, Maduro nega que haja uma crise humanitária na Venezuela, defendendo que o que existe é “uma guerra económica brutal”.





Confrontado pelo entrevistador com uma frase de Hugo Chávez, proferida depois de subir ao poder – “Nunca mais as armas, nunca mais a violência” -, Maduro argumentou que a situação mudou, porque agora a Venezuela está a ser “ameaçada pelas maiores potências do mundo”.“A Venezuela não tem uma crise humanitária, tem uma política de atenção social, mas não lhe permitem paliar as feridas da guerra económica”, disse o dirigente, acrescentando que “muita gente que deixa a Venezuela vai ao engano, vai com uma esperança que é um falso horizonte”.