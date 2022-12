"Não vamos varrer para debaixo do tapete". PE anuncia investigação interna a caso de corrupção

A presidente do Parlamento Europeu criticou os quatro eurodeputados que estão a ser investigados por corrupção e garantiu que “não haverá impunidade”.“A corrupção não pode compensar. Nós vamos dar resposta a este teste”, garantiu Metsola.“É essencial que estas pessoas compreendam que serão apanhadas, que os nossos serviços funcionam e que terão de enfrentar as consequências da lei como aconteceu neste caso”, afirmou.

Vice-presidente do Parlamento em prisão preventiva

Kaili, bem como outras três pessoas, foram detidas no domingo, em Bruxelas, dois dias depois de terem sido detidos.Kaili é suspeita de estar envolvida num vasto esquema de corrupção relacionado com o Catar, conhecido por “Catargate”, no qual alegadamente participaram atuais e antigos deputados, assistentes e outras figuras públicas do meio europeu em Bruxelas., de acordo com o Ministério Público Federal da Bélgica.De acordo com a investigação, os alegados subornos do Catar serviram para influenciar as decisões do Parlamento Europeu relativas à celebração do Mundial de Futebol de 2022 naquele país. Um dia depois do arranque do Mundial no Catar, Eva Kaili não poupava elogios àquele país durante uma intervenção no Parlamento, afirmando que o Catar – que tem sido alvo de críticas devido à exploração laboral dos trabalhadores migrantes – “está muito à frente na questão de direitos laborais”.“Estes atores maliciosos, ligados a países terceiros autocráticos, aparentemente usaram ONG, sindicatos, assessores e assistentes e membros do Parlamento Europeu como arma com o objetivo de dominar os nossos processos”, disse Roberta Metsola. “Os seus planos maliciosos falharam”, acrescentou.A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o caso de alegada corrupção “é muito grave” e defendeu a criação de um órgão independente de ética aplicável a todas as instituições europeias.