Narendra Modi participa por videoconferência na Cimeira do Porto

Em comunicado, o porta-voz oficial da diplomacia indiana confirma que, dada a situação da pandemia de covid-19 no país, "foi decidido, em consulta com a liderança da UE e de Portugal, realizar o Encontro de Líderes Índia-UE em formato virtual a 8 de Maio de 2021".

"A Reunião de Líderes Índia-UE no formato UE+27, a primeira vez que tal reunião se realiza, reflete a ambição partilhada de ambas as partes de aprofundar ainda mais a Parceria Estratégica", acrescenta o porta-voz.

Na segunda-feira, fonte da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia disse à Lusa que Narendra Modi não iria participar presencialmente na Cimeira UE-Índia, marcada para 08 de maio no Porto, devido à situação pandémica na Índia.

A mesma fonte garantiu que "os trabalhos de preparação da cimeira decorrem normalmente" e a ideia continua a ser reunir presencialmente no Porto os líderes europeus.

"Estamos a trabalhar com as instituições europeias e o governo da Índia para que a cimeira aconteça por videoconferência, com os Chefes de Estado e de Governo da UE presentes fisicamente no Porto", acrescentou.

No mesmo dia, realiza-se, também no Porto, o Conselho Europeu que deverá aprovar o plano de ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, reunião que a presidência portuguesa espera contar com a presença física dos chefes de Estado e de Governo dos 27 Estados-membros da UE.

Em Bruxelas, o porta-voz da Comissão Europeia, Eric Mamer, disse hoje de manhã estarem "em curso discussões sobre como, ainda assim, organizar a cimeira" UE-Índia.

Questionado sobre a possibilidade de a cimeira ser celebrada em formato virtual, o mesmo porta-voz respondeu que "será necessário esperar por detalhes mais específicos, designadamente da presidência rotativa do Conselho -- exercida por Portugal - e das autoridades da Índia".

A participação virtual, e não presencial, de Modi na Cimeira surge no contexto de um significativo agravamento da situação da pandemia na Índia, que registou um recorde de 1.761 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, num total de 180.530 mortes desde o início da pandemia.

A Índia é atualmente o país que regista o maior aumento diário de casos, com 259.170 novas infeções nas últimas 24 horas, o sexto dia consecutivo com mais de 200.000 infeções por dia.

A Cimeira UE-Índia, definida pelo primeiro-ministro, António Costa, como a "joia da coroa" da vertente global da presidência portuguesa da UE, numa entrevista à Lusa em janeiro, visa relançar as conversações entre a UE e a Índia.

Na segunda-feira, em declarações à imprensa após participar numa reunião dos chefes de diplomacia da UE, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, admitiu não estar ainda decidido o formato da Cimeira, mas sublinhou que espera que ela tenha "resultados substantivos" no reforço da cooperação.

"Neste momento de preparação, pode já dizer-se que essa reunião terá resultados substantivos e estamos a trabalhar para que as várias áreas de cooperação possíveis entre a UE e a Índia sejam devidamente enriquecidas", disse Santos Silva.