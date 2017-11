Partilhar o artigo NASA revela que buraco da camada do ozono está mais pequeno Imprimir o artigo NASA revela que buraco da camada do ozono está mais pequeno Enviar por email o artigo NASA revela que buraco da camada do ozono está mais pequeno Aumentar a fonte do artigo NASA revela que buraco da camada do ozono está mais pequeno Diminuir a fonte do artigo NASA revela que buraco da camada do ozono está mais pequeno Ouvir o artigo NASA revela que buraco da camada do ozono está mais pequeno