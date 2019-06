NASA vai permitir viagens "turísticas" para a Estação Espacial Internacional

RTP07 Jun, 2019, 16:33 | Mundo

O plano, agora anunciado, passa por abrir as portas da Estação Espacial Internacional ao turismo espacial. A NASA vai ainda permitir que empresas privadas realizem experiências no laboratório da EEI.



De acordo com o Washington Post, o plano passa por permitir a viagem de até dois astronautas privados por ano para a Estação Espacial Internacional. Algo que deverá começar já no início do próximo ano.





Os custos cabem ao "turista" e o transporte ficará a cargo da SpaceX de Elon Musk e da Boeing. Empresas que a NASA contratou para transportar os seus astronautas para a EEI.







O preço da viagem é por enquanto desconhecido. Mas a estadia, de 30 dias, terá um valor, cobrado pela NASA, de 35 mil dólares por noite para dormida, comida e comunicações.



O objetivo é permitir receitas adicionais para a NASA, isto numa altura em que a agência espacial norte-americana tem como desafio voltar a colocar um homem na Lua até 2024.