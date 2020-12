NASA volta a adiar o regresso à Lua e desta vez sem data

A NASA vai continuar a trabalhar para pousar dois astronautas, incluindo a primeira mulher, perto do pólo sul lunar até 2024. Um prazo ambicioso, anunciado pelo ainda vice-presidente Mike Pence em 2019.

Mas estas duas questões não são um apagar de todo um projecto que está a ser levado a cabo pela agência espacial norte-americana.

Começam a ser muitas as vozes que pedem mais tempo e uma menor pressão para este objectivo. O especialista em política espacial John Logsdon, disse a uma publicação que trata de assuntos ligados à exploração espacial esperar ”que a meta de 2024 desapareça”.



A afirmação foi corroborada por Eric Stallmer, vice-presidente executivo de assuntos governamentais e políticas públicas da Voyager Space Holdings, concordou com essa avaliação.







"Acho que as pessoas vão reavaliar a linha do tempo com certeza", diz Stallmer. "E, francamente, acho que ninguém pensava que o cronograma de 2024 seria realista. Era ambicioso, sim, mas não realista."









Muito embora existam estas opiniões, o mesmo não significa que o programa espacial Artemis vá parar ou possa levar um corte no financiamento.





Na verdade, tanto Logsdon como Stallmer acreditam que o programa da NASA e seus objetivos de longo prazo - de estabelecer uma presença sustentável na Lua, ao redor dela e usar tais esforços na preparação para futuras missões tripuladas a Marte - permanecerão firmes após o novo presidente, Joe Biden, assumir o cargo.





Uma espécie de garantia dada pela plataforma democrata para 2020 que endossa explicitamente a ampla visão de Artemis: "Apoiamos o trabalho da NASA para devolver os americanos à Lua e ir além para Marte, dando o próximo passo na exploração de nosso sistema solar."





NASA, parceira importante no combate às alterações climáticas

Os democratas, apoiantes do próximo presidente, não olham para a NASA apenas como uma agência que cria missões arrojadas e de exploração espacial.







Exemplo disso mesmo é o comunicado da plataforma do Partido Democrático de 2020, que expressa um forte compromisso com as ciências da Terra e a luta contra as mudanças climáticas: "Os democratas também apoiam o fortalecimento das missões de observação da Terra da NASA e da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional para entender melhor como a mudança climática está a afetar o nosso planeta natal".





E estas palavras provavelmente não serão apenas palavras vazias sob o governo Biden.





O especialista em política espacial John Logsdon refere ainda a este propósito que "é inteiramente provável que a NASA tenha um papel proeminente no esforço global de mudança climática. Algo que Joe Biden afirmou na sua campanha e que será uma de suas principais prioridades".





A ser assim este novo rumo nas políticas ambientais será um desvio acentuado das prioridades da administração Trump. De relembrar que foi o próprio Donald Trump que afirmou não fazer sentido promover as causas ambientais quando se quer relançar a economia, afastando-se do Acordo Climático de Paris.









Felizmente os vários cortes orçamentais por parte da Casa Branca, que procuraram repetidamente cancelar as missões de ciências da Terra da NASA, foram recusados pelo Congresso.





Caso as politicas e as prioridades mudem, o que se prevê ser uma realidade, a Lua pode ficar um pouco mais longe perante um recuperar na investigação climática da Terra pela NASA.





Fasear o financiamento da missão Artemis ao longo dos próximos anos, libertaria dinheiro que poderia ser direcionado para as ciências da Terra, diz Stallmer.





Ainda assim, a administração Trump veio dar nova vida à NASA, e o programa espacial dos EUA em geral parecem estar em boa forma.





Um resultado devido em parte aos esforços do Conselho Espacial Nacional (NSC) , que define as políticas. Trump ressuscitou o NSC no início de seu mandato; a última vez que estava em atividade no início dos anos 1990, durante o governo do presidente George HW Bush.





Resta ver se Biden manterá ou não o NSC, assim como quase todos os detalhes de suas prioridades de política espacial. E tudo o que por agora se pode dizer é pura especulação.











O quadro geral pode em breve ficar mais claro, assim que Joe Biden anunciar a escolha para o novo administrador da NASA. Isto porque o atual chefe da agência, Jim Bridenstine, já afirmou não estar disponível para continuar no cargo principal desta nova administração politica norte-americana.