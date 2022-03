NATO acusa Rússia de mentir sobre redução de actividade militar

A NATO revelou que as forças russas estão a reposicionar-se para novos ataques e não a retirar. A Aliança Atlântica acusou Moscovo de voltar a mentir ao anunciar que iria reduzir as suas operações militares em torno de Kiev e no norte da Ucrânia.