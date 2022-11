NATO admite que incidente na Polónia foi causado pela defesa anti-aérea ucraniana

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, Jens Stoltenberg, disse hoje que a explosão que matou duas pessoas na Polónia "foi provavelmente causada" por um míssil ucraniano, mas ressalvou que "não é culpa da Ucrânia".