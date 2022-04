NATO adverte sobre possibilidade de uma guerra para vários anos

O Ministério da Defesa russo assumiu a autoria dos bombardeamentos com mísseis de longo alcance de alta precisão e que visaram um alvo industrial.



Os mísseis russos que caíram sobre Kiev ficaram muito próximos do local onde estava na altura o secretário-geral da ONU numa reunião com o presidente ucraniano e deixaram António Guterres chocado.



Para o presidente da Ucrânia, que agradeceu aos Estados Unidos o reforço do apoio militar, bombardear a cidade onde estava o líder das Nações Unidas foi mais uma tentativa de humilhação por parte da Rússia.