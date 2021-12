NATO apoia Ucrânia e pede à Rússia retirada das tropas

A tensão entre a Rússia e Ucrânia aumentou nas últimas horas com o Kremlin a avisar que a via negocial pacífica chegou a um impasse. Poderá ser um sinal de uma iminente eventual invasão russa

Joe Biden falou com responsáveis de nove países do Báltico e membros da NATO. Esta manhã, o Secretário-geral da aliança atlântica apelou a Moscovo que regresse à via diplomática e manifestou apoio a Kiev.