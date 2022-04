NATO avalia necessidades da Ucrânia

Na reunião no quartel-general da NATO em Bruxelas, com conclusão prevista para 7 de abril (quinta-feira), Portugal está representado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, que faz a sua estreia nas novas funções.Para o primeiro dia estão previstas declarações do secretário-geral da NATO e do secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, além das chegadas dos ministros dos Negócios Estrangeiros e de um jantar de trabalho., disse Stoltenberg na véspera do início da reunião.”, indicou o secretário-geral, escusando-se a dar mais detalhes.Stoltenberg também assegurou que o assassinato de civis é um “crime de guerra” e pediu que todos os responsáveis pelas mortes na localidade de Bucha, arredores de Kiev, compareçam perante a justiça.