NATO. Comissão parlamentar da Turquia aprova adesão da Suécia

A provação parlamentar da Turquia surge 19 meses após o documento estar suspenso. Com esta decisão, é possível que a adesão da Suécia à aliança atlântica seja aprovada nas próximas semanas, em plenário no Parlamento turco, apesar de ainda não haver uma data especificada para o efeito.





Para além da oposição da Hungria,O ministro dos Negócios Estrangeiros da Suécia saudou a decisão: “Estamos ansiosos para nos tornarmos membros da NATO”, declarou Tobias Billstrom na televisão pública da Suécia, que apesar de ter feito o pedido de adesão ao mesmo tempo que a Finlândia só irá entrar para a aliança meses depois.Na Turquia, os membros do AKP (partido no poder) acreditam que os suecos estão a realizar algumas mudanças de fundo, especialmente no que diz respeito ao combate contra o terrorismo.Para levar a decisão turca a bom porto, os Estados Unidos tiveram de entrar em ação, com Joe Biden a conversar com Erdogan por telefone.Esta foi uma das exigências turcas que procura modernizar a sua força aérea. Apesar de não haver grandes constrangimentos no Congresso norte-americano, a decisão de venda ainda não foi tomada devido às tensões políticas e diplomáticas entre a Turquia e a Grécia, também parte da aliança atlântica.

No entanto, existe ainda um outro fator que pode colocar o Congresso americano em dúvida: o apoio de Erdogan ao Hamas. Mesmo assim, ambas as partes acreditam que as negociações vão chegar a bom porto.





Em comunicado, o secretário-geral da NATO saudou o voto parlamentar turco.





"Conto que [Turquia e Suécia] concluam o mais rapidamente possível os seus processos de ratificação, o que tornará a NATO mais forte", declarou Jens Stoltenberg.