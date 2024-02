NATO discute sucessão de Stoltenberg e investimento militar

A reunião tinha inicialmente como principal ponto de discussão o reforço do investimento na área da Defesa, para concretizar na cimeira da Aliança de julho (agendada para Washington) os objetivos traçados em 2023: o investimento por cada Estado-membro de pelo menos 2% do seu Produto Interno Bruto (PIB) em Defesa.



Na quarta-feira, o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), Jens Stoltenberg, anunciou que para 2024 as previsões apontam que 18 dos 31 Estados-membros – que podem ser este ano 32 com a expectável adesão da Suécia – atingirão o objetivo delineado na cimeira de 2023 (que decorreu em Vilnius, Lituânia). O número é acima dos 11 anunciados em 2023.



Os ministros também deverão discutir na capital belga as recentes declarações de Donald Trump que, no último sábado, disse que encorajaria a Rússia a invadir qualquer país da NATO que “não pagasse as dívidas” à organização.



A sucessão de Jens Stoltenberg como secretário-geral da NATO é outro dos temas a abordar no encontro. Em funções desde outubro de 2014, o político norueguês de 64 anos já anunciou que quer sair, abrindo margem para a discussão de nomes, como o da primeira-ministra da Estónia, Kaja Kallas, que continua a ser um dos mais falados.



Portugal está representado na reunião pela ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras.