NATO diz que Putin está a falhar mas admite cautela sobre forças nucleares russas

"O Presidente Putin está a falhar na Ucrânia e a sua tentativa de anexação [das regiões separatistas], a mobilização parcial [de reservistas] e a retórica nuclear imprudente representam a escalada mais significativa desde o início da guerra e revelam que ele sabe que esta guerra não está a decorrer como planeado", disse hoje o responsável da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), falando em conferência de imprensa na sede, em Bruxelas.

Para Jens Stoltenberg, "a Ucrânia tem o ímpeto e continua a fazer ganhos significativos, enquanto a Rússia recorre cada vez mais a ataques horríveis e indiscriminados contra civis e infraestruturas críticas".

Um dia antes de uma reunião de dois dias dos ministros da Defesa dos Aliados, na quarta-feira e quinta-feira em Bruxelas, o líder da Aliança Atlântica vincou que, por essa razão e apesar de "a NATO não ser parte do conflito", tem estado a prestar apoio "com um papel fundamental", para defesa da soberania da Ucrânia, assegurando que tal suporte se manterá "durante o tempo que for necessário".

Numa altura em que o Kremlin ameaça o Ocidente com armas nucleares, Jens Stoltenberg salientou que "as ameaças nucleares do Presidente Putin são perigosas e irresponsáveis".

"A Rússia sabe que uma guerra nuclear não pode ser ganha e nunca deve ser travada", mas de qualquer forma "estamos a acompanhar de perto as forças nucleares russas", garantiu.

E reforçou: "Não temos visto quaisquer mudanças na postura da Rússia, mas estamos vigilantes".

Nestas declarações à imprensa, Jens Stoltenberg apontou que, na quinta-feira, irá promover uma reunião regular do grupo de planeamento nuclear e que, na próxima semana, a NATO irá realizar o seu exercício de dissuasão Steadfast Noon, "um treino de rotina que acontece todos os anos para manter a dissuasão nuclear a salvo, segura e eficaz".

"O objetivo fundamental da dissuasão nuclear da NATO sempre foi preservar a paz, prevenir a coerção e dissuadir a agressão", assegurou.

Questionado sobre a altura para realização deste exercício, dadas as atuais tensões nucleares, Jens Stoltenberg apontou que "agora é o momento certo para ser firme e para ser claro que a NATO está lá para proteger e defender os Aliados".

"Este é um exercício planeado há muito tempo, ainda antes da invasão da Ucrânia, e é um exercício de rotina para assegurar que o nosso dissuasor nuclear está salvaguardado", justificou.

Além disso, "enviaria um sinal muito errado se agora, de repente, cancelássemos um exercício de rotina planeado há muito tempo por causa da guerra na Ucrânia", o que abriria a porta a "mal-entendidos e erros de cálculo sobre a vontade de proteger e defender os Aliados, aumentando o risco de uma escalada", argumentou ainda Jens Stoltenberg.

A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro passado.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou já a fuga de mais de 13 milhões de pessoas -- mais de seis milhões de deslocados internos e mais de 7,6 milhões para os países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa -- justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.

A ONU apresentou como confirmados desde o início da guerra 6.221 civis mortos e 9.371 feridos, sublinhando que estes números estão muito aquém dos reais.