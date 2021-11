NATO e aliados correm contra o tempo para recuperar caça supersónico antes da Rússia

", acrescentou o comandante-adjunto supremo das forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO). O general Tim Radford não quis revelar aos jornalistas, que estão a bordo do porta-aviões, mais detalhes sobre a operação de salvamento.



“Vamos recuperá-lo primeiro [do que a Rússia], garanto-vos”, disse o general Simon Doran, o mais alto graduado americano a bordo do porta-aviões britânico.





O piloto do caça, que opera no maior porta-aviões do Reino Unido, conseguiu ejetar-se e voltar ao navio em segurança.





“Incidente verdadeiramente lamentável”





O jato F-35B suscita muita curiosidade e cobiça. Variante da quinta geração de F-35, este modelo é capaz de fazer uma aterragem vertical e uma descolagem curta. Fabricado pela americana Lockheed Martin, o F35-B é dotado da tecnologia Stealth, cujo material especial na fuselagem e formato assimétrico para absorver ondas de radar ou refleti-las, permite que o avião opere em espaço aéreo hostil sem ser detetado pelo inimigo.





Por estes motivos, a perda de um F-35B é um “incidente verdadeiramente lamentável (…), um revés”, admitiu Steven Moorhouse, que chefia um dos nove navios no Mediterrâneo, acrescentando que “a fiabilidade deste aparelho e a nossa confiança nele e no projeto estão intactas”.





O Reino Unido tem 21 destes caças furtivos, a maior parte destinados aos porta-aviões HMS Queen Elizabeth e HMS Prince-of-Wales.





Por “razões operacionais”, a visita do príncipe Carlos ao porta-aviões, que estava próximo de Alexandria, no Egito, prevista para a passada sexta-feira, foi cancelada.







C/ AFP