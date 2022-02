"NATO é argumento russo para justificar movimentação bélica junto à Ucrânia"

Para o comentador, a única ameaça para Moscovo é a Ucrânia, tal como a Bielorrússia ou a Geórgia entre outros, com democracias consolidadas e que possam decidir fora da esfera do Kremlin.







Entretanto, as movimentações em redor desta questão colocaram o chanceler alemão na Ucrânia. Ao mesmo tempo, a Alemanha reforça a presença militar a leste.Olaf Scholz depois vai visitar Moscovo, mas antes de receber o chanceler alemão Vladimir Putin chamou os ministros russos da Defesa e das Relações Exteriores para uma reunião.O Kremlin insiste que, se a Ucrânia renunciar à NATO, as preocupações russas com a segurança diminuem e o conflito pode ser ultrapassado.