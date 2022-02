NATO é produto da Guerra Fria que ameaça segurança da Rússia, considera Pyongyang

"É um facto bem conhecido que a ameaça militar dos Estados Unidos a Moscovo está a aumentar gradualmente devido à implantação de sistemas de defesa antimísseis na Europa Oriental, o fortalecimento da presença militar da NATO nas regiões fronteiriças com a Rússia e a expansão contínua da NATO para o leste após o colapso da União Soviética", de acordo com um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros norte-coreano.

Na nota, divulgada na página do ministério na Internet, Pyongyang lamenta os "persistentes rumores lançados pelos Estados Unidos sobre uma `invasão russa da Ucrânia` como pretexto para "enviar milhares de tropas para a Europa Oriental" e "aumentar o grau de tensão em torno da Ucrânia".

A ação norte-americana é classificada por Pyongyang tão "surpreendente quanto selvagem".

Da mesma forma, o ministério denuncia que a NATO não passa de "um produto da Guerra Fria, impulsionada pela agressão e pelo desejo de dominar".

Pyongyang destaca que as tentativas de "pressionar Moscovo" apenas provocarão "uma reação mais forte da Rússia" que, assinala, está "pronta para lutar pela sua segurança".

O Ocidente acusa a Rússia de ter concentrado dezenas de milhares de tropas junto às fronteiras da Ucrânia para invadir novamente o país vizinho.

Os Estados Unidos alertaram na sexta-feira que um ataque russo pode acontecer "a qualquer momento" e pediram aos seus cidadãos que abandonassem o país rapidamente.

Desde então, dezenas de governos, incluindo o de Portugal, aconselharam os seus cidadãos a sair da Ucrânia.

A Rússia nega pretender invadir a Ucrânia, mas condiciona o desanuviamento da crise a exigências que diz serem necessárias para garantir a sua segurança.

Essas exigências incluem garantias juridicamente válidas de que a Ucrânia nunca fará parte da NATO e o regresso das tropas aliadas nos países vizinhos às posições anteriores a 1997.

Os Estados Unidos e os seus aliados da NATO e da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) recusam tais exigências.