O Conselho NATO-Ucrânia teve a primeira reunião logo após a última cimeira da Organização do Tratado do Atlântica Norte (NATO), na Lituânia, e tem como propósito aproximar ainda mais o país invadido pela Rússia dos países da NATO, com discussões aprofundadas e decisões concertadas, contudo, sem fazer formalmente parte do bloco político-militar.A Rússia justificou a decisão de se retirar do acordo com o bloqueio das sanções ocidentais às exportações dos seus produtos e fertilizantes agrícolas.