NATO em "morte cerebral". Merkel contra certidão de óbito passada por Macron

Numa conferência de imprensa com Jens Stoltenberg, o secretário-geral da NATO, Angela Merkel afirmou nomeadamente, segundo citação de Der Spiegel : "O presidente francês escolheu palavras drásticas, essa não é a minha opinião". E acrescentou: "Um veredicto tão absoluto não é necessário, mesmo se devemos fazer um esforço para nos entendermos".





Emanuel Macron tinha dito ao semanário britânico The Economist que a NATO se encontra em estado de "morte cerebral", por não existir "qualquer coordenação em decisões estratégicas entre os EUA e os seus parceiros da NATO". E sublinhara ainda que os norte-americanos parecem estar a "virar as costas" aos parceiros europeus.





Segundo a chanceler alemã, "a parceria transatlântica é indispensável" e há muitas áreas em que a NATO funciona bem. Respondendo a uma pergunta sobre a partilha de custos do funcionamento da aliança, Merkel fez valer o aumento do orçamento militar alemão, mas admitindo que, "com ele [o aumento], não estamos na primeira linha da NATO".





Por seu lado, Stoltenberg evitou qualquer comentário às afirmações de Macron, optando por declarar que a NATO está "forte" e que actualmente os EUA, o Canadá e a Europa trabalham mais em conjunto do que nunca.