NATO "já não é obsoleta"

Foto: Jonathan Ernst - Reuters

Mas o Presidente dos Estados Unidos voltou a pedir aos países que fazem parte da Aliança Atlântica que reforcem as despesas militares.



Trump afirmou ainda que as relações dos Estados Unidos com a Rússia podem estar no pior momento de sempre e disse que é possível que os russos soubessem do ataque químico em Idlib, na semana passada.



O Presidente norte-americano disse, por outro lado, esperar que a tensão com os russos acalme. Quanto à Coreia do Norte, disse-se uma vez mais preparado para avançar contra o regime de Pyongyang sozinho, sem o apoio da China.