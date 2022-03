NATO já tem tropas na Roménia

Na Roménia, um dos países de fronteira com a Rússia, a NATO já tem tropas da Itália, França, Alemanha, Países Baixos, Estados Unidos e claro as forças romenas. A base aérea de Mihail Kogalni-ceanu recebeu parte do contingente NATO reforçado neste flanco leste da Aliança.