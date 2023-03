NATO junta Finlândia, Suécia e Turquia para debater futuras adesões

O encontro vai decorrer na sede da organização em Bruxelas e acontece após o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, ter feito deslocações à Finlândia (no final de fevereiro) e à Suécia (esta semana).A Turquia e a Hungria são os únicos países dos 30 membros da Aliança Atlântica que ainda não ratificaram a entrada da Suécia e da Finlândia na NATO, que requer de unanimidade.O processo está bloqueado há meses, uma vez que Ancara exige que Estocolmo e Helsínquia adotem medidas duras contra o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que o Estado turco considera ser uma organização terrorista.A Suécia e a Finlândia pediram a adesão à NATO em maio do ano passado, na sequência da guerra da Rússia contra a Ucrânia.