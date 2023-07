NATO. Ministras discutem liderança das mulheres e o papel na guerra na Ucrânia

Numa reunião à margem da cimeira da Aliança Atlântica, que termina hoje na capital lituana, as ministras debateram "a forma como as mulheres em cargos de liderança podem inspirar a mudança" e como "apoiar as mulheres em todas as fases do conflito na Ucrânia", refere a Aliança Atlântica.

Num comunicado, a NATO adianta que a reunião foi organizada pela representante especial do secretário-geral da NATO para as Mulheres, Paz e Segurança, Irene Fellin, e pela Presidente do Parlamento lituano, Viktorija Cmilyte-Nielsen.

"Temos uma responsabilidade coletiva de fazer mais. Estamos aqui a fazer a mudança que procuramos, liderando pelo exemplo e inspirando as mulheres e as raparigas a juntarem-se a nós agora e no futuro. A liderança é importante", afirmou Fellin.

A iniciativa baseia-se numa ideia lançada no ano passado à margem da cimeira da NATO, realizada então em Madrid, que proporciona "uma plataforma única para o diálogo e a consulta de alto nível".

O objetivo é promover a "mudança transformadora" e reforçar o diálogo transatlântico sobre a liderança das mulheres, forjando "um caminho para um futuro mais brilhante, mais seguro e mais inclusivo", afirmou a organização.

A iniciativa está no centro da Agenda da NATO para as Mulheres, a Paz e a Segurança e na vanguarda dos compromissos da aliança, tal como refletido no Conceito Estratégico 2022 para a próxima década.