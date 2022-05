NATO nomeia general Cavoli dos EUA como próximo comandante supremo para a Europa

O Conselho do Atlântico Norte, órgão máximo de decisão da NATO, aprovou a nomeação do general Christopher G. Cavoli, referiu a Organização do Tratado do Atlântico Norte em comunicado.

Christopher G. Cavoli é atualmente comandante-geral do Exército dos Estados Unidos (EUA) para a Europa e África.

Após serem concluídos os processos de confirmação nacional, o general irá suceder ao atual Comandante Supremo da Aliança para a Europa, Tod D. Wolters.

O ato irá ocorrer numa cerimónia de mudança de comando no Quartel-General Militar dos Aliados (SHAPE), em Mons (sul da Bélgica), prevista para o próximo verão.

Filho de um oficial italo-americano, Christophe Cavoli nasceu durante a Guerra Fria em Würzburg, Alemanha Ocidental, e cresceu em bases militares, devido às missões do pai.

Fluente em russo, iniciou o serviço militar em 1987 e desde 2020 que comanda as forças norte-americanas na Europa e África, desde o quartel-general em Wiesbaden, na Alemanha.

O cargo de Comandante Supremo da NATO para a Europa é um dos postos militares mais importantes da Aliança Atlântica.

O ex-presidente dos Estados Unidos Dwight D. Eisenhower foi o primeiro a assumir este comando, até 1952.

O SACEUR é responsável pelo comando geral das operações militares da NATO e lidera o planeamento militar das operações.