NATO pede "resposta mundial" após lançamento de novo míssil

15 Set, 2017

"O disparo do míssil da Coreia do Norte é uma nova violação das resoluções das Nações Unidas" que impedem a Coreia do Norte de aperfeiçoar armamento, escreveu Stoltenberg numa mensagem difundida pela rede social Twitter.

O secretário-geral da Aliança Atlântica acrescenta que se trata de uma a "grande ameaça à paz e à segurança internacional que exige uma resposta mundial".

A Coreia do Norte lançou hoje um míssil que sobrevoou o norte do Japão, anunciou o governo de Tóquio logo após o disparo, que não provocou danos, ter sido detetado.

O míssil sobrevoou a ilha de Hokkaido às 07:00 (23:00 de quinta-feira em Lisboa), indicaram as autoridades japonesas acrescentando que o sistema de aviso J-Alert foi acionado em várias regiões do norte do arquipélago.