NATO prevê "mais mortes e mais sofrimento" nos próximos dias na Ucrânia

", disse Jens Stoltenberg em conferência de imprensa na sede da NATO, em Bruxelas, após uma reunião extraordinária do Conselho do Atlântico Norte."Esta é a pior agressão militar da Europa em décadas, com cerco a cidades e a escolas, hospitais e edifícios residenciais e ações imprudentes de bombardeamento em torno de uma central nuclear ontem [quinta-feira] à noite e muitos civis mortos ou feridos", assinalou.Ainda assim, segundo observou o secretário-geral, "o que estamos a ver é que o Presidente Putin subestimou totalmente a força das forças armadas ucranianas e eles conseguiram recuar para lutar e abrandar os avanços russos".O responsável da NATO exortou o presidente russo, Vladimir Putin, a retirar todas as tropas da Ucrânia sem condições, acrescentando que a NATO teme que a Rússia avance para outros países da Aliança, como a Geórgia ou a Bósnia-Herzegovina."Esta é a guerra do presidente Putin, que ele escolheu, planeou e está a travar contra um país pacífico. Pedimos ao presidente Putin que termine com esta guerra imediatamente, retire todas as suas tropas sem condições e se empenhe numa diplomacia genuína a partir de agora", acrescentou o secretário-geral da NATO.

NATO rejeita criação de uma zona de exclusão aérea na Ucrânia

“A NATO não é parte do conflito. A NATO é uma aliança defensiva. Não procuramos uma guerra ou conflito com a Rússia”, disse Stoltenberg, ao mesmo tempo que reiterou o compromisso da NATO em “proteger todos os aliados”."Os aliados concordam que não devemos ter aviões da NATO a operar no espaço aéreo ucraniano ou tropas da NATO no território da Ucrânia", afirmou Stoltenberg, argumentando que a criação de uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia poderia arrastar o resto da Europa para o conflito.além da Ucrânia, porque isso seria ainda mais perigoso, mais devastador e causaria ainda mais sofrimento humano", explicou Stoltenberg.Stoltenberg acusou ainda a Rússia de usar bombas de fragmentação na Ucrânia. "Testemunhamos o uso de bombas de fragmentação e vimos relatos de uso de outros tipos de armas que violariam a lei internacional", disse o secretário-geral da NATO. “Isto é uma brutalidade. Isto é desumano. Isto é uma violação da lei internacional”, acrescentou.

Este tipo de explosivos, conhecidos como bombas "cluster", transportam um número de pequenos explosivos. Quando o projétil atinge o alvo, dispersa os vários pequenos explosivos, fragmentando-se e causando potencialmente maior número de vítimas.