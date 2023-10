NATO promete resposta se se confirmar sabotagem no gasoduto entre Finlândia e Estónia

"Se ficar provado que se tratou de um ataque deliberado a infraestruturas críticas da NATO, [o responsável] enfrentará uma resposta unida e determinada da NATO", afirmou Stoltenberg à chegada à sede da Aliança Atlântica, onde hoje se realiza uma reunião do Grupo de Contacto para a Defesa da Ucrânia e dos ministros da Defesa aliados.

No domingo, os operadores dos sistemas de gás finlandês e estónio informaram que tinham notado uma queda invulgar na pressão do gasoduto Balticconnector, após a qual interromperam o fluxo de gás, tendo o Presidente finlandês avançado, na terça-feira, que o gasoduto e um cabo de telecomunicações pareciam ter sido sabotados.

Jens Stoltenberg referiu hoje estar em contacto com o Presidente da Finlândia, Sauli Niinistö, e com a primeira-ministra da Estónia, Kaja Kallas, sublinhando que o fundamental agora é "perceber o que aconteceu".

Os dois países afetados estão a realizar uma investigação, tendo o primeiro-ministro finlandês, Petteri Orpo, adiantado à imprensa que a fuga do gasoduto aconteceu na zona económica exclusiva da Finlândia.

O Governo da Estónia, por seu lado, afirmou na terça-feira que os danos sofridos pelo gasoduto submarino resultaram de uma ação mecânica de origem humana e não de uma explosão.

O gasoduto Balticconnector, com 77 quilómetros de extensão, atravessa o Golfo da Finlândia, desde a cidade finlandesa de Inkoo até ao porto estoniano de Paldiski, numa infraestrutura bidirecional que transfere gás natural entre a Finlândia e a Estónia.

O gasoduto iniciou operações comerciais no início de 2020.

A Gasgrid Finland disse que o sistema de gás finlandês é estável e o fornecimento de gás está a ser garantido através de um navio de apoio `offshore` que serve como terminal flutuante de gás natural liquefeito no porto de Inkoo, no sul da Finlândia.

Em setembro de 2022, os gasodutos Nord Stream que ligam a Alemanha e a Rússia no Mar Báltico foram atingidos por várias explosões, com as suspeitas a apontarem para um possível ato de sabotagem.

Um total de quatro fugas de gás foram descobertas nos gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2, num episódio que ainda não foi explicado.