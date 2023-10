NATO reconhece a bravura da iraniana galardoada com o Prémio Nobel da Paz

"Felicito Narges Mohammadi por ganhar o Prémio Nobel da Paz de 2023. Tem sido corajosa na sua luta contra a opressão das mulheres", disse Stoltenberg na rede social X (antigo Twitter).

O político norueguês acrescentou que "os direitos humanos e a liberdade para todos são fundamentais para a paz".

O Prémio Nobel da Paz 2023 foi hoje atribuído à ativista iraniana Narges Mohammadi pela sua "luta pelas mulheres do Irão contra a opressão", anunciou o Comité Nobel Norueguês.

Segundo o comité, a escolha desta ativista, vice-presidente do Centro de Defensores dos Direitos Humanos, deveu-se também ao combate para "promover os direitos humanos e a liberdade de todos".

O prémio da paz deste ano pretende reconhecer "as centenas de milhares de pessoas que, no ano passado, se manifestaram contra as políticas de discriminação e opressão do regime teocrático do Irão contra as mulheres", explicou o comité norueguês.

Narges Mohammadi, que está atualmente presa, foi elogiada ainda pela sua "corajosa luta pela liberdade de expressão e pelo direito à independência" que, como reconheceu o Comité do Nobel, "acarretou enormes custos pessoais".

Narges Mohammadi, que cumpre uma pena de 16 anos de prisão no complexo prisional de Evin, em Teerão, também recebeu este ano o Prémio Guillermo Cano para a Liberdade de Imprensa da UNESCO e em 2022 ganhou o Prémio para a Coragem dos Repórteres Sem Fronteiras (RSF).