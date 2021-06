NATO. "Relações com Rússia nunca estiveram tão mal desde a Guerra Fria", diz secretário-geral

Começa hoje a cimeira da NATO, ao início da tarde, em Bruxelas. Esta vai ser a primeira cimeira da Organização do Tratado do Atlântico Norte com Joe Biden como presidente dos EUA. Nesta cimeira vai ser revista a estratégia até 2030, onde é central o relacionamento com a Rússia e a China.