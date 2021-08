Naufrágio ao largo do Bangladesh vitima 27 refugiados Rohingya

O campo de refugiados ali instalado é severamente criticado por várias organizações não governamentais de defesa dos direitos humanos, devido à sua falta de condições.



Até agora foram transferidos 20.000 Rohingya para esta ilha, Bashan Char, afetada pelos ciclones que fustigam o Golfo de Bengala todos os anos. O Bangladesh pretende ali colocar até 100.000, do milhão que acolhe no seu território, a maioria em campos no continente.



Os refugiados queixam-se na sua maioria de terem sido forçados a ir para a ilha e, em junho, manifestaram-se em massa contra as condições de vida ali.



De acordo com a polícia, o pequeno barco de pesca afundou-se com 41 pessoas a bordo ao fazer face a mar agitado, perto da ilha. Catorze pessoas foram socorridas e as operações de socorro proseeguem para encontrar mais sobreviventes. Foram confirmados 27 mortos.



Entre os desaparecidos há mulheres e crianças. Uma criança de dois anos foi resgatada à justa pelo pai, que conseguiu mante-lo fora de água enquanto nadava para o socorro.



Nos ultimos meses centenas de refugiados fugiram da ilha, apenas para serem presos nas aldeias costeiras da região de Chittagong, afirma a polícia.



"A vida ali é horrível. É impossível visitar a familia. E como se nos metessem na prisao sem nos dar qualquer oportunidade", afirma Abdur Rahim, de 27 anos, que fugiu de Bhashan Char há alguns meses. E a falta de trabalho que empurra os Rohingya à fuga, acrescenta.



A Amnistia Internacional já exigiu ao Bangladseh para garantir que todas as transferências para a ilha são voluntárias, e que dê aos refugiados "o direito à liberdade de movimento entre a ilha e o continente, onde muitos deles têm as suas famílias e mais próximos".



Após o naufrágio, o Alto Comisário para os Refugiados das Nações Unidas afirmou-se "inquieto pelas informações de acordo com as quais os refugiados foram detidos por terem tentado abandonar Bhashan Char".