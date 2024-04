Naufrágio em Moçambique provocou as mortes de 55 crianças

Morreram 55 crianças, no domingo, no naufrágio no norte de Moçambique. A informação é avançada pela polícia moçambicana. O acidente provocou 98 mortos. Até ao momento, foram resgatados 16 sobreviventes.

O barco de pesca, com 130 pessoas a bordo, foi atingido por uma onda de grandes dimensões.



As autoridades suspeitam que as pessoas estavam em fuga de um suposto surto de cólera na localidade de Lunga, na província de Nampula.



O governo de Moçambique está hoje reunido para discutir medidas e encontrar soluções que evitem este tipo de acidentes no país.