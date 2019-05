Naufrágio em São Tomé. Comandante e sub-comandante em prisão preventiva

Dois dos detidos são o Comandante e o vice-comandante da embarcação que transportava 72 pessoas e mais de 12 toneladas de carga.



No processo, que está em fase de instrução, há ainda outros sete arguidos que saíram em liberdade.



Entre eles, estão três responsáveis do Instituto Marítimo-Portuário.



Sobre os 10 arguidos, recaem suspeitas do crime de homicídio involuntário.



O naufrágio fez oito mortos. Nove pessoas foram dadas como desaparecidas.