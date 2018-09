Naufrágio na Tanzânia causa pelo menos 94 mortos

RTP21 Set, 2018, 11:12 | Mundo

Pelo menos 94 mortos foram confirmados pelas equipas de socorro esta sexta-feira. O naufrágio da embarcação MV Nyerere no Lago Vitória, na Tanzânia, aconteceu esta quinta-feira. O número de mortes subiu de 44 para 94 e dezenas de pessoas continuam desaparecidas.



À Reuters, o comandante regional da polícia de Mwanza, Jonathan Shana, informou que 37 sobreviventes foram resgatados e que mais pessoas estão a participar nas operações para encontrar os passageiros da embarcação. Estas operações foram interrompidas durante a noite e retomadas esta manhã.



Apesar da capacidade do “ferryboat” MV Nyerere ser de 100 pessoas, as autoridades asseguram que a embarcação transportava mais de 300 passageiros.



O desastre aconteceu perto da costa entre as ilhas Ukora e Bugolora. A embarcação pertencia à Agência de Serviços Eletrónicos e Eletromecânicos da Tanzânia.



Um acidente semelhante ocorreu em 1996 no Lago Vitória, no qual morreram cerca de 500 pessoas.