Naufrágio no Danúbio provoca sete mortos

Foto: Bernadett Szabo - Reuters

As câmaras de videovigilância mostram o momento do acidente. A embarcação turística fazia o tradicional passeio pelo Danúbio com 33 turistas da Coreia do Sul a bordo e dois membros da tripulação. Era dia de tempestade em Budapeste, e com fortes correntes no rio.



As autoridades húngaras reagiram com uma forte presença de meios de socorro e retiraram as primeiras vítimas mortais das águas do rio. O corpo de uma dos passageiros foi recuperado a 3 km do local do acidente.



A busca pelas restantes vítimas desaparecidas concentra agora todos os esforços das autoridades, que têm já pouca ou nenhuma esperança de encontrar sobreviventes.



Sabe-se que os turistas não levavam coletes salva-vidas na altura do acidente, que aconteceu perto do edifício do Parlamento. A empresa proprietária do barco garante que este não tinha problemas técnicos.



O operador turístico sul coreano que organizou a viagem dos turistas pede desculpas as famílias e diz que tudo vai fazer para permitir que possam acompanhar a situação em Budapeste.