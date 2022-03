Navalny considerado culpado de fraude

"Navalny cometeu fraude. Quer dizer: apropriação de bens alheios através do engano e do abuso de confiança", disse a juíza Margarita Kotova, citada pela agência Interfax.







Os jornalistas da agência France Presse que acompanharam a leitura da sentença indicam que a juíza acrescentou à pena de nove anos de prisão mais um ano e meio de "liberdade sob vigilância" e o pagamento de 10 mil euros.







Para os críticos do regime de Putin, trata-se de mais uma manobra que visa estender o tempo de prisão de Navalny, que já cumpre pena há um ano.







Foi condenado a uma pena de dois anos e meio de prisão por violações da liberdade condicional relacionadas com um processo que Navalny considera ter sido fabricado para frustrar as suas ambições políticas. O oposicionista deve cumprir a pena num estabelecimento prisional de "regime severo", o que significa que as condições de detenção vão ser mais estritas. Antena 1

Alexei Navalny se encontra detido na prisão de Pokrov desde que regressou à Rússia em janeiro de 2021, depois de ter estado em convalescença num hospital na Alemanha na sequência de envenenamento.





O caso de fraude contra o oposicionista que fundou um centro de denúncia anticorrupção na Rússia está a ser julgado desde o ano passado. Depois da mais recente audição neste caso, a 15 de março, Navalny desafiou através do Instagram.

Navalny pediu recentemente que os russos intensificassem os protestos contra a guerra na Ucrânia.







As autoridades russas classificaram Navalny e seus apoiadores como subversivos determinados a desestabilizar a Rússia com o apoio do Ocidente. Muitos dos aliados de Navalny fugiram da Rússia para evitar restrições ou prisão.





O movimento liderado por Navalny foi considerado “extremista” e foi encerrado.Nalvny culpa Moscovo pelo envenenamento de que foi alvo, mas o Kremlin nega qualquer acusação.