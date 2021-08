Navalny denuncia violência psicológica na prisão

Em entrevista ao New York Times, a primeira desde que foi preso, Navalny explicou: "", conta o antigo advogado de 45 anos numa troca de 54 páginas manuscritas que resultou na entrevista agora publicada.Na troca de correspondência, Navalny diz que os dias são maioritariamente dedicados a ver televisão estatal russa ou filmes de propaganda.", afirma, explicando que "", o que configura, diz, "".Durante as suas primeiras semanas na prisão, os guardas acordavam-no várias vezes por noite, contou o antigo opositor de Vladimir Putin.", disse.Na entrevista, Navalny diz que não foi atacado ou ameaçado por nenhum dos companheiros de prisão, com os quais por vezes cozinha, o que admite ser "divertido".





Reflexões sobre o regime







No artigo, o New York Times descreve o preso como "otimista" apesar das circunstâncias, nomeadamente no que diz respeito à situação política na Rússia.", escreve, considerando que "".O opositor russo foi preso em janeiro ao voltar da Alemanha para Moscovo, onde passou cinco meses a recuperar de um envenenamento por agente nervoso, que atribui ao Kremlin. As autoridades russas rejeitam a acusação de Navalny.O ativista anticorrupção, que é o adversário político do presidente russo, Vladimir Putin, foi condenado em fevereiro a dois anos e meio de prisão, por violar os termos de uma pena suspensa relativamente a uma condenação por fraude em 2014.