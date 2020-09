Navalny recupera e já consegue descer escadas após envenenamento

No Instagram mostra como já consegue descer as escadas do Hospital em Berlim onde está internado.



Esta fotografia segue-se a outra onde Navalny dava conta que já conseguia respirar sem a ajuda do ventilador.



Três laboratórios independentes da Alemanha, França e Suécia já confirmaram que o principal opositor de Vladmir Putin foi mesmo envenenado com um agente nervoso russo.