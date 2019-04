Nave central de Notre Dame em chamas

O alerta foi dado às 18h45, hora de Paris. Rosário Salgueiro sublinha que a catedral costuma estar cheia de visitantes ao final da tarde. Até ao momento não há informação de mortos ou feridos.



Emmanuel Macron já cancelou o discurso previsto para esta segunda-feira.



A correspondente da RTP destaca que a mancha de fumo provocada por este incêndio é visível a vários quilómetros de distância



Rosário Salgueiro conta ainda que esteve perto da Catedral ainda esta manhã de segunda-feira e que as obras recorriam com aparente normalidade



Geralmente, as obras terminam em regra por volta das 17h00.



Fruto deste incêndio, a circulação no rio Sena está interdita.