Navio alemão com dezenas de doentes autorizado a atracar na Austrália

As autoridades estaduais da Austrália ocidental tinham proibido o navio Artania de atracar em Freemantle, tendo pedido para que deixasse as águas australianas, com os seus passageiros, predominantemente alemães, prosseguindo a viagem originalmente planeada com destino à África do Sul.

O primeiro-ministro australiano, Mark McGowan disse no sábado que a decisão de permitir a atracagem do navio alemão foi motivada por um surto de coronavírus a bordo, que estava a atingir níveis críticos.

No início, tinham sido detetados apenas sete casos de contaminação com o novo coronavírus, mas a equipa médica do navio identificou dezenas de novos casos de covid-19, nos últimos dias, incluindo um paciente que permanece a bordo e exige hospitalização.

Dois outros pacientes já foram retirados do navio para serem conduzidos para hospitais australianos.

Os cerca de 800 passageiros, a maioria alemães, serão repatriados para os seus países, nos próximos dias.

A Austrália registou anteriormente casos de covid-19 importados de navios de cruzeiro que atracaram recentemente no porto de Sydney, na costa leste.

O navio de cruzeiro Magnifica deve abandonar Freemantle ainda hoje e o Vasco da Gama, operado pela empresa norte-americana Holland América, atracou hoje neste porto com dezenas de passageiros australianos, que devem ficar em quarentena, enquanto os passageiros neozelandeses e britânicos devem ser repatriados por via aérea.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 600 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram quase 28.000.

Dos casos de infeção, pelo menos 129.100 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.