Navio britânico danificado por drone ao largo do Iémen

O lado esquerdo de um cargueiro de propriedade britânica, com bandeira de Barbados, sofreu "danos menores" num ataque de drone, indicou a Ambrey.

Já a agência de segurança marítima britânica UKTMO referiu que uma janela do cargueiro "ficou ligeiramente" danificada por um tiro de um aparelho não tripulado, acima do navio, situado a cerca de 105 quilómetros a oeste de Hodeida, grande porto na costa oeste do Iémen e sob controlo dos rebeldes Huthis.

Esta madrugada, os Estados Unidos realizaram um novo ataque contra os Huthis do Iémen e visaram dois drones navais de superfície, armados com explosivos, disse o exército norte-americano.

"Um ataque de autodefesa contra dois drones navais de superfície com explosivos" foi realizado cerca das 12:30 TMG de segunda-feira (mesma hora em Lisboa), declarou o Comando militar norte-americano no Médio Oriente (Centcom) na rede social X (antigo Twitter).

Os Estados Unidos multiplicaram as operações no Iémen e ao largo deste país em guerra, afirmando atuar para proteger a navegação no mar Vermelho e no golfo de Aden dos ataques dos Huthis, que dizem desencadear estas ações para apoiar os palestinianos na Faixa de Gaza, enclave cercado e bombardeado por Israel nos últimos quatro meses.

Apoiados pelo Irão, os rebeldes Huthis controlam grande parte do Iémen, depois de quase uma década de guerra contra o Governo iemenita.

Nas últimas semanas, também outros grupos armados pró-Irão intensificaram os ataques contra interesses norte-americanos na região, a par dos Huthis que afirmam estar a atacar navios supostamente ligados a Israel, cujo principal aliado militar são os EUA.

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, encontra-se no Médio Oriente para tentar alcançar uma trégua na guerra entre Israel e o movimento de resistência islâmica Hamas na Faixa de Gaza, palco de uma grave crise humanitária.