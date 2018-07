Navio de 40 migrantes parado no mar há duas semanas

RTP27 Jul, 2018, 16:08 / atualizado em 27 Jul, 2018, 16:15 | Mundo

Há duas semanas que o navio Sarost 5 está ancorado a três quilómetros de Zarzis, na costa tunisina. O navio resgatou 40 migrantes a 13 de julho, depois de os encontrar à deriva numa embarcação de madeira vinda da Líbia.



No entanto, parece que vão continuar sem destino, ancorados no mar Mediterrâneo. Isto porque o navio já foi proibido de atracar nos portos de Malta, França, Itália e mais recentemente, da Tunísia.



Aymen Ourari, segundo comandante do navio, declarou à CNN que caso sejam forçados a permanecer no mar, a tripulação de 14 pessoas prevê “incidentes graves” para os que estão a bordo, visto que só têm “comida para três ou quatro dias”.



No início desta semana, médicos do Crescente Vermelho conseguiriam permissão para assistir as pessoas do navio e fornecer água e comida.



“Respondemos às necessidades mais emergentes das pessoas a bordo, mas isto é claramente insustentável. As pessoas têm o direito a serem tratadas com dignidade e respeito”, declarou à CNN Matthew Cochrane, porta-voz do Crescente Vermelho.

Permissão para desembarcar grávidas

Segundo é noticiado no The Guardian, nove dos migrantes viajavam do Bangladesh, enquanto os outros iniciaram a sua viagem na África Subsariana. De acordo com Mongi Slim, do Crescente Vermelho da Tunísia, as duas mulheres grávidas viajavam dos Camarões.



Inicialmente, todos os passageiros insistiam em sair num porto europeu, por terem pago muito pela travessia. No entanto, após 12 dias no mar, Mongi Slim acredita que a sua atitude tenha mudado.



“Pedimos uma permissão de emergência para que as duas mulheres pudessem desembarcar, mas o porto da Tunísia estaria pronto para os receber a todos”, declarou Slim ao jornal britânico.

Europa coloca pressão na Tunísia e Marrocos

Ao mesmo órgão de comunicação, Hamza Meddeb, um investigador especialista em relações tunisinas no Instituto Universitário Europeu em Florença, explicou que a situação dos migrantes tinha de ser vista num contexto mais amplo.



“Isto tem a ver com a União Europeia estar a colocar pressão nos países da África do Norte, especialmente na Tunísia e em Marrocos, para desempenharem um papel mais importante na crise migratória. No entanto, é claro que não querem abrir a porta a esse assunto”, disse Meddeb.



Messaoud Romdhani, do Fórum Tunisino para os Direitos Económicos e Sociais – uma das organizações que tem apelado junto do Governo para que aceitem migrantes – afirma que esta “é uma situação muito difícil”.



“Na Tunísia temos uma situação económica pobre e não temos um contexto legal que proteja migrantes e refugiados. Para além disso, o Governo tunisino é muito cauteloso quanto a ser forçado a atuar como guardião do Mediterrâneo”, explica Messaoud Romdhani, ressalvando que não quer que os migrantes sejam forçados a retornar ao país de origem.