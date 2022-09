Navio de carga semi-afundado em Gibraltar. Derrame "significativo" de combustível confirmado

No início da semana, após reabastecimento no porto de Gibraltar, o navio de carga OS 35, colidiu com um navio-tanque de gás natural liquefeito Adam LNG, que estava fundeado perto da Baía de Gibraltar.







O capitão do OS 35 não atendeu às indicações das autoridades marítimas do porto após o acidente e seguiu viagem. Na quinta feira o capitão do graneleiro acabou por ser preso por ignorar as instruções do porto.





"Ele desobedeceu às ordens e o navio saiu do porto. O capitão do porto tem que lhe fazer muitas perguntas sobre o porquê" declarou o ministro-chefe de Gibraltar, Fabian Picardo, à TVE.

Depois de ignorar as indicações

O graneleiro, proveniente de Omã, continuou a marcha em direção ao porto de Vlissingen na Holanda depois do acidente, mas por pouco tempo. Ao entrar em águas do Estreito, a tripulação do OS 35 descobriu que o navio tinha uma fuga e o impedia de continuar a rota.





Foi então quando a Capitania de Gibraltar conseguiu conferir o estado do graneleiro. A decisão passou por fazer dirigir o navio em sentido contrário, em direção à Baía Catalã, para que ficasse junto de uma superfície arenosa menos funda e evitar o naufrágio total. O navio foi encalhado de forma controlada a 700 metros da Baía Catalã, ficando a 2,2 quilómetros das praias de La Línea.

Governo de Gibraltar





O OS 35 continha 215 toneladas de óleo combustível pesado (32 toneladas a mais do que inicialmente declarado), 250 toneladas de diesel e 27 toneladas de óleo lubrificante no momento do acidente.





A "primeira preocupação" era descarregar o óleo combustível pesado com baixo teor de enxofre que transportava o "mais rapidamente possível", seguido do óleo diesel e óleo lubrificante, disseram as autoridades em comunicado.

O derrame

Depois de encalhado, na quarta-feira, o casco cedeu na parte central. Os rombos provocados no acidente que haviam sido selados, voltaram a abrir, dando origem a uma fuga "significativa" de fuelóleo pesado.





Uma quantidade do derrame escapou do perímetro da primeira barreira de contenção: "Embora este seja um derramamento significativo, a consistência do óleo combustível com baixo teor de enxofre é mais leve do que em outros incidentes na baía, o que significa que deve ser mais fácil dissipar e limpar se algum deles chegar às nossas costas" sublinhou o Governo de Gibraltar.







Foi instalada segunda linha de contenção mas também não conseguiu travar a totalidade do combustível.

Campo de Gibraltar: Vertidos del #buqueOS35 visto desde el peñón de Gibraltar. Dispersión del fueloil. pic.twitter.com/MNkFgbFUDR — Ecologistas Cádiz (@EcologistasCad) September 1, 2022



Ainda não está determinado o tamanho da expansão da mancha poluente mas foi confirmado pelo presidente do município de La Línea de la Concepción, Juan Francoque, que contornou o enclave de Gibraltar e chegou à Baía de Algeciras.





Especialistas dizem que a área corresponde a derrames leves de combustível, que causam manchas de grande tamanho visual, mas de pouca profundidade. Na última madrugada, as autoridades de Gibraltar argumentaram que "existem três níveis de contenção e que mais da metade da fuga de óleo combustível já foi recolhida".





Entretanto, está em curso a extração do combustível do interior do OS 35. O mais recente relatório do Executivo de Gibraltar afirma que, pelo menos "53 metros cúbicos de diesel já foram bombeados do navio, aproximadamente um quinto da carga".





As operações de limpeza estão a ser realizadas por navios da autoridade portuária de Gibraltar e da Direção da Marinha Mercante espanhola.





Francoque, preocupado com o futuro da área protegida de La Línea de la Concepción diz ter ordenado "aos serviços jurídicos do município para estudar as possíveis medidas legais e civis" contra os responsáveis ​​pelo acidente. "Ficamos impressionados com o fato de o navio ter ficado aqui, numa área de conservação especial", observou.



O navio, com bandeira do Tuvalu, é operado pela Old Stone Management Ltd., uma empresa gerida a partir do porto de Pireu, na Grécia. Todas as 30 pessoas a bordo, incluindo 24 tripulantes e 6 inspetores, foram retiradas do navio.