Navio de transporte de gado com 42 tripulantes naufraga na costa do Japão

Um tripulante filipino foi resgatado na noite de quarta-feira depois de a aeronave de vigilância P-3C da marinha japonesa o ter avistado, com um colete de salva-vidas e acenando enquanto flutuava na água.

O homem, que está hospitalizado, mas bem de saúde, disse à equipa de resgate que o navio parou depois de uma falha no motor e virou-se depois de ser atingido por uma forte onda lateral, tendo-se afundado, segundo o porta-voz regional da guarda costeira Yuichiro Higashi.

O sobrevivente, um oficial chefe, contou que colocou rapidamente o colete salva-vidas e saltou para o mar, seguindo a instrução de um anúncio de emergência a bordo, não tendo avistado nenhum outro membro da tripulação desde então, relatou Higashi.

O navio Gulf Livestock 1, de 11.947 toneladas, transportava 5.800 vacas a oeste de Amami Oshima, no mar da China oriental, quando enviou um pedido de socorro na manhã de quarta-feira. As condições meteorológicas eram duras devido à passagem do tufão Maysak.

O tufão já passou pela área e o tempo durante a busca está bom, segundo Higashi.

Os outros tripulantes do navio incluem 37 outras pessoas das Filipinas, dois da Nova Zelândia e dois da Austrália.

O navio deixou o porto de Napier, no nordeste da Nova Zelândia, em meados de agosto e estava a caminho de Tangshan, na costa leste da China.

O rastreador do seu sistema de identificação automática deu a última posição há quase dois dias, de acordo com o portal de rastreamento de navios MarineTraffic.com. Com base nessa posição, ele navegava com ventos fortes de 58 nós (107 quilómetros por hora), segundo esse `site`.

O operador do navio, Gulf Navigation Holdings PJSC, com sede no Dubai, Emirados Árabes Unidos, não quis comentar a notícia.

A empresa, negociada no Mercado Financeiro do Dubai, diz que possui e opera navios-tanque para produtos químicos, navios para transporte de gado e outras embarcações.