Navio italiano. Primeiros testes a coronavírus deram negativos em casal chinês

no porto italiano de Civitavecchia depois de um casal embarcado ter apresentado sintomas compatíveis com o coronavírus.As suspeitas não foram, para já, confirmadas, segundo o italianoNo seguimento destas notícias,“Estamos preocupados e os trabalhadores que precisam de desembarcar também”, disse Tedesco, citado pelo jornal italiano, que aguarda pelos resultados finais.

O Ministério da Saúde enviou três médicos a bordo para colher amostras que estão a ser analisadas no Hospital Spallanzani, em Roma, especializado em doenças infeciosas.





O alerta por suspeitas de coronavírus foi dado pelo Ministério da Saúde devido à presença a bordo de um casal de nacionalidade chinesa em que a mulher, de 54 anos, apresenta febre e problemas respiratórios, sintomas compatíveis com o coronavírus. O homem não apresentava sintomas, mas foi igualmente colocado em isolamento por precaução.A empresa Costa Cruises confirmou em comunicado ter sido acionado o protocolo sanitário no navio.“É a nossa prioridade assegurar a saúde e segurança de passageiros e tripulação”, refere o comunicado, assegurando que os protocolos de saúde da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Centro Europeu de Controlo de Doenças serão seguidos à risca.O casal chegou a Milão a 25 de janeiro depois de viajar desde Hong Kong e embarcou no "Costa Smeralda" em Savona. De acordo com a empresa, o cruzeiro chegou à comuna italiana de Civitavecchia na manhã desta quinta-feira, oriundo de Palma de Maiorca. O navio estava a efetuar uma viagem de sete dias, com paragens em Civitavecchia, La Spezia, Savona, Marselha, Barcelona e Palma de Maiorca.

Na Europa, os únicos países com casos confirmados do coronavírus são até ao momento Alemanha, França e Finlândia. Em Itália, "todos os casos (suspeitos) que foram analisados deram resultado negativo, e o sistema de saúde está preparado no caso de haver algum caso de contágio ao novo coronavírus", declarou esta quinta-feira aos jornalistas Silvio Brusaferro, presidente do Instituto Superior de Saúde.