Navio italiano. Testes a coronavírus deram negativos em casal chinês

O Ministério de Saúde de Itália confirmou esta quinta-feira que os testes ao casal suspeito de ser portador do coronavírus a bordo de um cruzeiro em Itália foram negativos, acrescentando que o casal chinês foi diagnosticado com o vírus H1N2.